Торговый павильон сгорел в Брянске

На место происшествие прибыли пять отделений на пожарных автоцистернах и автолестнице. Больше часа они боролись с огнем в отдельно стоящем здании.

В субботу, 9 декабря, в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска. На улице 2-я Мичурина загорелся торговый павильон.

Больше часа пожарные тушили торговый павильон в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

10 декабря поезда на МЖД начнут курсировать по новому графику С 10 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов.В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, из которых 23 новых. Так, с Казанского вокзала назначено 4 новых пары поездов, Ярославского – 5, Павелецкого – 4, Киевского – 2, с Восточного – одна пара (поезда № 157/158

Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 14,1% в ноябре В ноябре погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 245,2 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре погружено: химических и минеральных удобрений – 170 тыс. тонн (+12,4% к уровню ноября 2022 года); строительных грузов – 27,8 тыс. тонн (+39,4%); лесных грузов – 16 тыс. тонн (+2,2%);

Для укрепления веры и духовности Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл рабочее совещание, посвящённое парламентской встрече, которая традиционно пройдет в рамках Рождественских образовательных чтений. В совещании приняли участие вице-спикер регионального парламента Николай Мартынов и депутат Ольга Васильева, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, представители Смоленской митрополии, правительства региона. В этом году тема чтений – «Православие и отечественная культура: потери и

От сердца к сердцу Накануне новогодних и рождественских праздников в Смоленской области в пятый раз пройдёт традиционная благотворительная ярмарка-­выставка «От сердца к сердцу». В региональном парламенте состоялась дружеская встреча вдохновителей и организаторов мероприятия. Дела милосердия Добрая традиция зародилась по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова и общественной организации детей-­инвалидов и их родителей «Дети-­Ангелы-­Смоленск», которую возглавляет Наталья Богдаева. «На протяжении многих лет мы плодотворно сотрудничаем с Натальей

Смоляне приняли участие в акции «Дорога домой» В День Неизвестного солдата представители разных уголков страны и Казахстана собрались в подмосковных Мытищах, на Пантеоне защитников Отечества, чтобы передать на Родину пропавших без вести десятки лет назад героев Великой Отечественной войны. Это надо живым Делегацию Смоленской области возглавил председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Историческая память» на Смоленщине Игорь Ляхов. Также регион представили бойцы поисковых