Трагедия у стоматологии в Новозыбкове: задержан подозреваемый в смертельном нападении

В Новозыбкове продолжается расследование резонансного случая, потрясшего жителей Брянской области. Правоохранительные органы задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в смертельном нападении на 54-летнего местного жителя возле стоматологической поликлиники.

Видимо, инцидент начался с обыденной просьбы «закурить». Конфликт, возникший на этой почве, закончился трагически — пострадавший скончался от полученных травм.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Задержанный, как сообщает сайт «Новости Брянска» , работает оператором в салоне сотовой связи. Примечательно, что ранее он не имел проблем с законом, не состоит в браке и не имеет детей на иждивении.

Погибший — 54-летний житель Новозыбкова, работавший вахтовым методом в столичном регионе. По словам знакомых, мужчина трудился охранником в Москве и характеризовался исключительно с положительной стороны. Известно, что он был женат.

Данный случай вновь поднимает вопросы безопасности на улицах населенных пунктов Брянской области и необходимости усиления профилактической работы с населением.