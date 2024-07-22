Трактор сгорел в Карачевском районе

Трактор потушили спасатели в посёлке в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Вечером 20 июля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Карачевском районе. В посёлке Глыбочка загорелся трактор. На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Они за полчаса потушили технику.

Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания выясняют эксперты.