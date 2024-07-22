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Трактор сгорел в Карачевском районе

2024, 22 июля 08:39 Происшествия
Трактор сгорел в Карачевском районе
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Трактор потушили спасатели в посёлке в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС. 

Вечером 20 июля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Карачевском районе. В посёлке Глыбочка загорелся трактор. На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Они за полчаса потушили технику. 

Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания выясняют эксперты.

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