Третью неделю в Брянской области ищут жителя деревни Толвинка

Третью неделю в Брянской области волонтёры и полиция ищут жителя деревни Толвинка. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт»

В Брянской области пропал житель деревни Толвинка Василий Васильевич Цыганков. 35-летний мужчина ушёл из дома ещё 2 октября. С тех пор о его местонахождении родные ничего не знают. Мужчине требуется помощь врачей.

Приметы пропавшего: рост 164 см, нормального телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина был одет в светло-бежевую куртку и тёмно-синие штаны.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам отряда 88007005452 или полицию 02, 102.