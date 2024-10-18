Третью неделю в Брянской области ищут жителя деревни Толвинка
Третью неделю в Брянской области волонтёры и полиция ищут жителя деревни Толвинка. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт»
В Брянской области пропал житель деревни Толвинка Василий Васильевич Цыганков. 35-летний мужчина ушёл из дома ещё 2 октября. С тех пор о его местонахождении родные ничего не знают. Мужчине требуется помощь врачей.
Приметы пропавшего: рост 164 см, нормального телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина был одет в светло-бежевую куртку и тёмно-синие штаны.
Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам отряда 88007005452 или полицию 02, 102.
Читайте также
Новости регионов
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во