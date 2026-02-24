Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Три автомобиля столкнулись на брянской трассе в минувшую пятницу

2026, 24 февраля 10:13
Три автомобиля столкнулись на брянской трассе в минувшую пятницу
Два человека пострадали при столкновении трёх автомобилей на брянской трассе в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

Днём 20 февраля на 24-м км автомобильной дороги «Брянск — Дятьково — граница с Калужской областью» в Дятьковском районе произошла авария. 40-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Renault. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась сначала в Mercedes-Benz, а затем в Nissan, который ехал следом.

Автомобилистка и её 30-летний пассажир с тяжёлыми травмами  попали в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

