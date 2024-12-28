Три автомобиля столкнулись на трассе в Почепском районе

Мужчина пострадал при столкновении трёх автомобилей на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на 53-м километре федеральной автомобильной дороги А240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла авария.

58-летний водитель заснул за рулём автомобиля «ВАЗ-21104». Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «ГАЗ GAZELLE» и VOLKSWAGEN JETTA.

Водитель отечественного автомобиля с тяжёлыми травмами попал в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.