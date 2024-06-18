Три человека подорвались на мине в Климовском районе

Три человека подорвались на мине в запретной зоне в Климовском районе. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Климовском районе в приграничную запретную зону прошли несколько человек. Их не остановили знаки, предупреждающие о минной опасности.

«В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Оперативные службы работают на месте происшествия.