Три человека погибли в аварии на брянской трассе
Три человека погибли при столкновении «КАМАЗа» с двумя легковушками. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТп произошло на 64 километре автодороги Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением «КАМАЗа». Грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в «ГАЗ» и Nissan Qashkai. 47-летний водитель и два 36-летних пассажира отечественной легковушки погибли на месте.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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