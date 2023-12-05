Три человека погибли в аварии на брянской трассе

Три человека погибли при столкновении «КАМАЗа» с двумя легковушками. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТп произошло на 64 километре автодороги Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением «КАМАЗа». Грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в «ГАЗ» и Nissan Qashkai. 47-летний водитель и два 36-летних пассажира отечественной легковушки погибли на месте.

По факту ДТП полиция проводит проверку.