Три человека погибли в ДТП на брянской трассе

Три человека погибли в ДТП на трассе в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции

Авария произошла на 212 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Дубровском районе. 34-летний водитель предположительно заснул за рулём MERCEDES-BENZ. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с NISSAN X-TRAIL.

44-летний водитель Nissan и его пассажирка, а так же 59-летний пассажир Mercedes погибли на месте до приезда медиков. Водитель Mercedes с травмой головы и переломами попал в больницу. Полиция по факту ДТП проводит проверку.