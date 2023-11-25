Три человека погибли в ДТП на брянской трассе
Три человека погибли в ДТП на трассе в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции
Авария произошла на 212 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Дубровском районе. 34-летний водитель предположительно заснул за рулём MERCEDES-BENZ. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с NISSAN X-TRAIL.
44-летний водитель Nissan и его пассажирка, а так же 59-летний пассажир Mercedes погибли на месте до приезда медиков. Водитель Mercedes с травмой головы и переломами попал в больницу. Полиция по факту ДТП проводит проверку.
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