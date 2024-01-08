Три человека пострадали в аварии на брянской трассе

Три человека, в том числе восьмилетняя девочка, получили травмы в ДТП на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 2 км автодороги «Жуковка-Ржаница». Начинающий 19-летний водитель за рулём «ВАЗ 21120» при обгоне выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с Kia Optima.

Восьмилетняя девочка и 37-летняя женщина из иномарки, а также молодой водитель «ВАЗа» получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Начинающего водителя направили на медицинское освидетельствование. По факту аварии полиция проводит проверку.