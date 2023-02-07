Три человека пострадали в аварии в Брянске

В областном центре пострадали три человека при столкновении двух легковушек. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на проспекте Станке Димитрова в Брянске. 24-летний водитель за рулём Hyundai Creta при повороте налево не пропустил «ВАЗ-210740» под управлением 19-летнего автомобилиста.

Водитель отечественной легковушки получил ушибы грудной клетки, руки и рваные раны обеих кистей. Автомобилист из Hyundai ушиб грудную клетку и бедро, а его 22-летняя пассажирка – плечо и копчик. Всех пострадавших отпустили после осмотра врачей с назначением лечения.

Инспекторы выяснили, что водитель Hyundai за рулём меньше месяца. При этом ремень безопасности он проигнорировал. Не было у автомобилиста и полиса ОСАГО. Стражи порядка составили на нарушителя несколько протоколов.