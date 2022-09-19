Три человека пострадали в аварии в Брянском районе
В ДТП в Брянском районе травмы получили водители и два пассажира.
Авария произошла на 133 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь». По информации ГИБДД, 42-летняя женщина-водитель на Toyota Yaris при повороте налево не пропустила Audi A6. Иномарки столкнулись.
49-летняя пассажирка Toyota попала в больницу с черепно-мозговой травмой, кровоизлияние и контузией легких. 62-летний мужчина из того же сломал ключицу. Его отпустили домой. Ссадины и ушибы также получил 32-летний водитель автомобиля Audi A6.
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