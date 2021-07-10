Три человека ранены в ДТП с маршруткой на Московском проспекте Брянска

По предварительной информации областной ГИБДД, 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz при несоблюдении дистанции протаранил остановившийся на запрещающий сигнал светофора Opel Corsa под управлением 41-летней женщины.

Три человека пострадали в результате ДТП в Фокинском районе Брянска. Авария произошла 9 июля около 20.45 на Московском проспекте.

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности В Смоленской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с часу дня до семи часов вечера 9 июля. В Гидрометцентре сообщили: Очень высокая температура. Период предупреждения с 13 часов 09 июля до 19 часов 09 июля. Днём местами +30…+32

В Смоленской области началась диспансеризация переболевших коронавирусом смолян 1 июля стартовала диспансеризация смолян, которые переболели коронавирусом. На эти цели было выделено около 23 миллионов рублей. Диспансеризация будет проходить в два этапа. Переболевшие коронавирусом смоляне пройдут пульсоксиметрию, спирографию, сдадут общий и биохимический анализ крови. Кроме того, для них проводятся нагрузочный тест с ходьбой, эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное исследование сосудов ног. Всё это позволяет

Более 14 км бесстыкового пути железнодорожники уложат на участке Гагарин – Уваровка Белорусского направления МЖД в июле С 12 июля на участке Гагарин – Уваровка Белорусского направления МЖД начнется капитальный ремонт второго главного пути, за время которого планируется уложить 14,6 км бесстыкового пути. Ремонт будет проводиться в три этапа по технологии «закрытого перегона», когда участок закрывается для движения поездов. Это позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки. Технологические

Ремонт улицы Исаковского стартовал в Смоленске Дорожники выполняют на этом участке ремонт картами – это не просто ямочная заплатка, а полноценная замена асфальтового покрытия в месте большого скопления выбоин. Такой ямочный ремонт считается одним из наиболее эффективных способов ремонта дорожного полотна. Размеры карт практически не ограничивается. На улице Исаковского, имеющей множественные дефекты покрытия, удобно нарезать большие карты вместо множества мелких. Таким

Две легковушки столкнулись под Смоленском, одного водителя госпитализировали Утром 7 июля произошло ДТП в Кардымовском районе Смоленской области. Водитель Renault Kangoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115». В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Его госпитализировали.