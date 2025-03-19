Три единицы огнестрельного оружия изъяли брянские стражи порядка за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В течении двух лет сотрудники полиции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Правоохранители выявили пять преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны. По одному факту возбуждено уголовное дело. Один человек сдал оружие и боеприпасы добровольно.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли три единицы огнестрельного оружия, и 95 боеприпасов различного калибра.