Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Три машины столкнулись на перекрёстке на трассе в Жуковском районе

2026, 07 июня 13:43
Три машины столкнулись на перекрёстке на трассе в Жуковском районе
Источник фото

Три машины столкнулись на перекрёстке на трассе в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 5 июня на 162-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 48-летний водитель за рулём автомобилем Toyota при повороте налево не пропустил «ВАЗ». После столкновения отечественную легковушку отбросило на Kia. 37-летний водитель иномарки остановился на перекрёстке для поворота налево, пропуская транспортные средства.

Водитель «ВАЗа» получил травмы. Его доставили в больницу. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.  

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Один взрослый и четверо детей пострадали при ударе ВСУ на Белую Березку
07 июня 13:33
Один взрослый и четверо детей пострадали при ударе ВСУ на Белую Березку
Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с вице-президентом — председателем Среднерусского банка Сбербанка
06 июня 15:49
Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с вице-президентом — председателем Среднерусского банка Сбербанка
Женщина и двое детей ранены Стародубском округе при атаке дронов
06 июня 14:43
Женщина и двое детей ранены Стародубском округе при атаке дронов

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15434) брянск (6977) ДТП (2776) ГИБДД (2339) прокуратура (2123) уголовное дело (2066) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1680) мчс (1551) коронавирус (1272) дороги (1083)