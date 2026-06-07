Три машины столкнулись на перекрёстке на трассе в Жуковском районе

2026, 07 июня 13:43

Три машины столкнулись на перекрёстке на трассе в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 5 июня на 162-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 48-летний водитель за рулём автомобилем Toyota при повороте налево не пропустил «ВАЗ». После столкновения отечественную легковушку отбросило на Kia. 37-летний водитель иномарки остановился на перекрёстке для поворота налево, пропуская транспортные средства.

Водитель «ВАЗа» получил травмы. Его доставили в больницу. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.