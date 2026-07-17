Суд аннулировал взятый по указанию мошенников брянцем кредит

2026, 17 июля 15:33

Суд аннулировал кредит на 360 тысяч рублей, взятый жителем Дятьково по указанию мошенников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратился житель города Дятьково. Мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Они проинформировали потерпевшего о том, что на его имя злоумышленники якобы пытаются оформить кредита. Они убедили мужчину совершить определённые действия. В результате на потерпевшего в коммерческом банке действительно был заключён кредитный договор на более чем 360 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Высшая инстанция аннулировала задолженность и взыскала в пользу потерпевшего деньги, внесённые для исполнения договора.