Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Суд аннулировал взятый по указанию мошенников брянцем кредит

2026, 17 июля 15:33
Суд аннулировал взятый по указанию мошенников брянцем кредит
Источник фото

Суд аннулировал кредит на 360 тысяч рублей, взятый жителем Дятьково по указанию мошенников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В прокуратуру обратился житель города Дятьково. Мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Они проинформировали потерпевшего о том, что на его имя злоумышленники якобы пытаются оформить кредита. Они убедили мужчину совершить определённые действия. В результате на потерпевшего в коммерческом банке действительно был заключён кредитный договор на более чем 360 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Высшая инстанция аннулировала задолженность и взыскала в пользу потерпевшего деньги, внесённые для исполнения договора.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Президент России наградил двух жителей Брянской области за трудовые успехи
17 июля 16:37
Президент России наградил двух жителей Брянской области за трудовые успехи
Почти тысячи маломобильных пассажиров воспользовалось услугой сопровождения на вокзале в Брянске
17 июля 14:28
Почти тысячи маломобильных пассажиров воспользовалось услугой сопровождения на вокзале в Брянске
Добровольцы разыскали четырёх женщин в лесу в Брянском районе
17 июля 13:37
Добровольцы разыскали четырёх женщин в лесу в Брянском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15868) брянск (7063) ДТП (2808) ГИБДД (2378) прокуратура (2143) уголовное дело (2085) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1690) мчс (1562) коронавирус (1272) дороги (1113)