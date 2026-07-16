Краже более 40 бутылок масла из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 16 июля 14:38

Краже более 40 бутылок масла из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратился представитель магазина самообслуживания в Советском районе Брянска. Неизвестный злоумышленник набрал в пакеты более сорока бутылок подсолнечного масла и без оплаты вынес их из магазина. Ущерб превысил 7 500 рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили, что к краже причастен 37-летний уроженец Орловской области. Он уже не раз был судим за аналогичные преступления.

Мужчину правоохранители задержали. Он пояснил, что похищенные товары продал с рук неизвестным. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.