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Криминал

Краже более 40 бутылок масла из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 16 июля 14:38
Краже более 40 бутылок масла из магазина раскрыли полицейские в Брянске
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Краже более 40 бутылок масла из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В дежурную часть полиции обратился представитель магазина самообслуживания в Советском районе Брянска. Неизвестный злоумышленник набрал в пакеты более сорока бутылок подсолнечного масла и без оплаты вынес их из магазина. Ущерб превысил 7 500 рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили, что к краже причастен 37-летний уроженец Орловской области. Он уже не раз был судим за аналогичные преступления. 

Мужчину правоохранители задержали. Он пояснил, что похищенные товары продал с рук неизвестным. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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