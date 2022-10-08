Три машины столкнулись в Брянске

В аварии с тремя автомобилями в Брянске пострадала женщина.

ДТП произошло на улице Речная города Брянска. 46-летний водитель на «ВАЗ-2107» врезался в двигавшийся впереди Renault Logan под управлением 61-летней женщины. Французская иномарка от удара въехала в Great Wall под управлением 35-летнего водителя.

В ДТП пострадала 54-летняя пассажирка Renault. С сотрясением головного мозга её отпустили домой с назначением лечения.