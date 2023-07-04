Три жительницы Брянщины «инвестировали» мошенникам более двух млн рублей

Три жительницы Брянщины вложили более двух миллионов рублей в инвестиции по совету мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Пообщавшись якобы с сотрудником крупной организации, она решила заняться инвестициями. На указанный неизвестным счет женщина перевела 693 тысяч рублей. После этого эксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попали 39-летняя жительница Жуковского района и 53-летняя жительница Володарского района областного центра. Они лишились 626 000 и 684 000 рублей.