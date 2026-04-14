Три жительницы Брянска попали на мошенничество с инвестициями

2026, 14 апреля 09:20

Три жительницы Брянска попали на мошенничество с инвестициями. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Она пообщалась с «экспертом по инвестициям» и решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета женщина перевела 990 тысяч рублей. Получив деньги, «бизнес-партнер» перестал выходить на связь.

В аналогичной ситуации оказались ещё две жительницы областного центра. Они лишились 150 тысяч рублей.