Девушки перевели 25 тысяч рублей мошенникам.

На прошлой неделе сразу три жительницы Брянска стали жертвами интернет-шантажистов.

Так, в полицию обратилась 19-летняя девушка из Советского района. Она рассказала, что долго переписывалась в Сети с неизвестным. Потом интернет-знакомый стал угрожать, что опубликует личную информацию о ней и потребовал денег. Девушка перевела 15 тысяч рублей.

В аналогичную ситуацию попали 20-летняя и 17-летняя жительницы Брянска. Они перевели шантажиста по пять тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.