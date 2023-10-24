Трое брянцев попали на удочку лжеэкспертов по инвестициям

Трое брянцев лишились около полумиллиона рублей после общения с лжеэкспертами по инвестициям. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиция обратилась 35-летняя жительница Бежицкого района областного центра. Она пообщалась якобы с сотрудников крупной организации и по его совету решила заняться инвестициями. 190 тысяч рублей женщина перевела на указанные собеседником счета. После этого мнимый эксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё двое жителей Брянской области. Они лишились 209 тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства мошенничеств.