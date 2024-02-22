Трое брянцев попались на уловку лжеинвесторов
Трое брянцев попались на уловку лжеинвесторов и лишились более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе сразу трое брянцев стали жертвами лже инвесторов. Так, 34-летняя жительница Брянского района, 32-летний житель Бежицкого района и 26-летняя жительница Погарского района пообщались якобы с экспертами по быстрому заработку. На указанные неизвестными счета они перевели свои сбережения. Но прибыли так и не получили. Лжеэксперты исчезли. Потерпевшие лишились 616 тысяч рублей на всех.
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