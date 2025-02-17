Трое пассажиров автобуса пострадали в аварии в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

14 февраля в городе Брянске в районе дома № 25 по улице 3-го Интернационала произошла авария. 74-летний водитель за рулём Lexus при повороте налево врезался в пассажирский автобус «МАЗ».

78-летняя пассажирка автобуса получила ушибы и сломала ногу. 63-летняя женщина получила перелом грудного позвонка. А 56-летний пассажир попал в больницу с переломом голени.

Инспекторы составили на водителя иномарки административный материал. По факту аварии правоохранители проводят проверку.