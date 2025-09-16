Трое поджигателей автомобиля из Новозыбкова получили условное наказание

Трое поджигателей автомобиля BMW из Новозыбкова получили условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрел уголовное дело о уничтожении чужого имущества, путём поджога. Приговор выслушали трое жителей Новозыбкова.

Ночью 2 ноября прошлого года сообщники облили бензином и подожгли зажигалкой автомобиль BMW 520i, припаркованный во дворе дома, и зажигалки подожгли. Так они решили отомстить владельцу, с которым у фигурантов был конфликт. Ущерб, причиненный преступлением, составил 772 тысячи рублей.

Суд назначил виновным условное лишение свободы, а также взыскал с них в пользу потерпевшего материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.