Четыре человека погибли в массовой аварии с фурами в Унечском районе

Одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Стали известны подробности крупной аварии, которая произошла днем 2 декабря в Унечском районе. Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что на федеральной трассе столкнулись две фуры, грузовая «ГАЗель» и легковая машина.

Как уточнили в региональной прокуратуре, на трассе Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь, у поворота на станцию Рассуха Унечского района, водитель фуры не справился с управлением – в результате большегруз занесло.

Четыре человека погибли на месте. Одного доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Прокурор Брянской области Александр Войтович поручил провести проверку деятельности органов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения в Унечском районе области.

1 декабря в Унечском районе произошла еще одна смертельная авария. Погиб 30-летний пассажир перевернувшегося микроавтобуса Volkswagen Transporter.