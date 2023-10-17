Трое жителей Брянщины попались на обман с инвестициями

Трое брянцев перевели мошенникам более 400 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 44-летний житель Брянского района. Мужчина пообщался якобы с сотрудником крупной компании. По совету неизвестного он решил инвестировать свои сбережения. На указанные лжеэкспертом счета он перевёл 375 тысяч рублей. Прибыли потерпевший так и не дождался.

В похожей ситуации оказались ещё двое жителей Брянска. Они перевели мошенникам 40 887 рублей.