Троих грабителей задержали полицейские в Брянске
Троих молодых людей, подозреваемых в ограблении прохожего, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию ночью обратился 41-летний житель Брянска. В подземном пешеходном переходе по улице Красноармейской на него напали трое молодых людей. Они отобрали у него мобильный телефон и сбежали.
Полицейские задержали подозреваемых. 23-летний житель областного центра ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. А двое его товарищей 18 и 20 лет уже были судимы за аналогичное преступление.
Фигурантам предъявили обвинение в совершении грабежа. До суда они будут находиться под стражей.
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