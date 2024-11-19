Троих грабителей задержали полицейские в Брянске

Троих молодых людей, подозреваемых в ограблении прохожего, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию ночью обратился 41-летний житель Брянска. В подземном пешеходном переходе по улице Красноармейской на него напали трое молодых людей. Они отобрали у него мобильный телефон и сбежали.

Полицейские задержали подозреваемых. 23-летний житель областного центра ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. А двое его товарищей 18 и 20 лет уже были судимы за аналогичное преступление.

Фигурантам предъявили обвинение в совершении грабежа. До суда они будут находиться под стражей.