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Троих курьеров дистанционных мошенников задержали брянские полицейские

2024, 28 февраля 19:37 Происшествия
Троих курьеров дистанционных мошенников задержали брянские полицейские
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Троих пособников телефонных мошенников за несколько дней задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

За несколько дней в полицию Брянской области обратились семь жертв дистанционных мошенников. Так, в Брянске трое жителей в возрасте от 70 до 85 лет лишились 540 тысяч рублей. Всем им сообщили о якобы попавших в ДТП родных и потребовали денег, чтобы не возбуждать уголовное дело. Сбережения у пенсионеров забрали курьер. По горячим следам стражи порядка задержали ранее судимого за неуплату алиментов 42-летнего жителя Ставропольского края. Деньги он успел перевести сообщникам. 

А несовершеннолетний житель Трубчевска забрал 960 тысяч рублей у пенсионерки из Стародубского района и двух пожилых жителей посёлка Погар. Задержанный полицейским юноша рассказал, что объявление о работе курьером нашел в Сети.

У 80-летней жительницы села Гордеевка под аналогичным предлогом мошенника выманили 150 тысяч рублей. Несовершеннолетнего курьера  из Подмосковья правоохранители также задержали.

Возбуждены уголовные дела. Совершеннолетний фигурант находится под стражей, а подростков отпустили под подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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