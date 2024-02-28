Троих курьеров дистанционных мошенников задержали брянские полицейские

Троих пособников телефонных мошенников за несколько дней задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За несколько дней в полицию Брянской области обратились семь жертв дистанционных мошенников. Так, в Брянске трое жителей в возрасте от 70 до 85 лет лишились 540 тысяч рублей. Всем им сообщили о якобы попавших в ДТП родных и потребовали денег, чтобы не возбуждать уголовное дело. Сбережения у пенсионеров забрали курьер. По горячим следам стражи порядка задержали ранее судимого за неуплату алиментов 42-летнего жителя Ставропольского края. Деньги он успел перевести сообщникам.

А несовершеннолетний житель Трубчевска забрал 960 тысяч рублей у пенсионерки из Стародубского района и двух пожилых жителей посёлка Погар. Задержанный полицейским юноша рассказал, что объявление о работе курьером нашел в Сети.

У 80-летней жительницы села Гордеевка под аналогичным предлогом мошенника выманили 150 тысяч рублей. Несовершеннолетнего курьера из Подмосковья правоохранители также задержали.

Возбуждены уголовные дела. Совершеннолетний фигурант находится под стражей, а подростков отпустили под подписка о невыезде и надлежащем поведении.