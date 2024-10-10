Троих подростков обвиняют в краже со склада в Брянске

Троих 15-летних подростков обвиняют в краже кабеля со склада в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о краже в Володарском районе Брянска. Ночью на склад предприятия проникли неизвестные и разбили камеры видеонаблюдения. Злоумышленники похитили сварочный кабель и две бухты медного кабеля.

Полицейские выяснили, что к краже причастны трое 15-летних брянцев. При обыске в жилье подростков стражи порядка обнаружили похищенное имущество. Его вернули владельцу.

Фигурантам предъявили обвинение в совершении кражи.