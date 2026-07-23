Врио губернатора Брянской области встретился с начальником Московской железной дороги

2026, 23 июля 15:32

Врио губернатора Брянской области встретился с начальником Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым. Они обсудили вопросы безопасности, улучшения транспортного обслуживания населения и увеличения объемов погрузки продукции, а также совместные социальные проекты.

«Брянскую область и Московскую железную дорогу связывают давние партнерские отношения. Это позволяет успешно решать вопросы улучшения транспортного обслуживания жителей и предприятий региона», – отметил Егор Ковальчук.