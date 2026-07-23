Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Транспорт

Врио губернатора Брянской области встретился с начальником Московской железной дороги

2026, 23 июля 15:32
Врио губернатора Брянской области встретился с начальником Московской железной дороги
Источник фото

Врио губернатора Брянской области встретился с начальником Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым. Они обсудили вопросы безопасности, улучшения транспортного обслуживания населения и увеличения объемов погрузки продукции, а также совместные социальные проекты. 

«Брянскую область и Московскую железную дорогу связывают давние партнерские отношения. Это позволяет успешно решать вопросы улучшения транспортного обслуживания жителей и предприятий региона», – отметил Егор Ковальчук.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Учения с Китаем: Красный Крест переходит от меморандума к совместной работе в поле
23 июля 14:51
Учения с Китаем: Красный Крест переходит от меморандума к совместной работе в поле
Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца
23 июля 14:35
Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца
Полицейский спас тонувшего в реке мужчину в Карачеве
23 июля 13:47
Полицейский спас тонувшего в реке мужчину в Карачеве

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15934) брянск (7073) ДТП (2819) ГИБДД (2387) прокуратура (2147) уголовное дело (2086) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1700) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1118)