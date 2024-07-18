Троих жителей Навлинского района осудили за мошенничество при получении грантов на разведение коров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Брянске вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации национальных проектов. На скамье подсудимых оказались 60-летний мужчина, 56 -летняя и 30-летняя женщины.

В 2020 — 2021 годах фигуранты участвовали в госпрограммах развития сельского хозяйств. Они предоставили ложные данные для получения грантов на разведение крупного рогатого скота на территории Навлинского района. Обманов участники группы завладели восемью миллионами рублей.

Суд приговорил 56-летнюю женщину к трем с половиной годам колонии, а мужчину — к двум с половиной годам. Их 30-летняя соучастница получила два года тюрьмы. Отбывать наказание она будет после достижения детьми 14-летнего возраста. Суд также взыскал причиненный преступлением ущерб. В законную силу приговор не вступил.