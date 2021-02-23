Троллейбус попал в аварию на стальзаводе в Брянске

«Рогатого» протаранила легковая машина.

Авария с участием общественного транспорта произошла 23 февраля в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, днем у стальзавода в Бежицком районе в троллейбус, следующий по маршруту, сзади врезался легковой автомобиль.

Информации о пострадавших пока не поступало.