Трёх человек спасли на пожаре в Рогнедино

Трёх человек спасли из огня пожарные в Рогнедино. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство накануне поступила информация о пожаре в посёлке Рогнедино. В двухэтажном доме улице Горького загорелась квартира.

На вызов прибыли специалисты на трёх автоцистернах. Они вывели из горящего здания трёх человек. Огонь спасатели оперативно потушили. Причину пожара выясняют эксперты.