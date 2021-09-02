У 20-летнего водителя отобрали машину после ДТП под Злынкой

У автомобилиста не было прав и полиса ОСАГО.

20-летний автомобилист без прав попал в аварию в Злынковском районе. 1 сентября около 16.30 на 3-м километре дороги Злынка – Лысые водитель Honda Accord не справился с управлением и вылетел в кювет.

Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рваной раной левого плеча.

Как сообщает областная ГИБДД, полиса ОСАГО и диагностической карты у водителя также не было. Разбитую машину задержали и поместили на штрафстоянку.