У 23-летнего жителя Брянска угнали машину

Водитель оставил ключ в замке зажигания.

23-летний житель Брянска обратился в полицию по факту угона автомобиля, припаркованного у его дома. Как сообщает региональное УМВД, молодой человек не запер машину и оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник.

Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.