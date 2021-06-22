У виновника смертельного ДТП под Брянском взяли кровь на алкоголь

Напомним, 39-летний водитель Toyota RAV4 вылетел на обочину и сбил двух женщин. 61-летняя женщина погибла. 58-летнюю женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер и открытым переломом правой голени.

В областной ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло 21 июня около 16.40 на 18-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией в Выгоничском районе.

Смоленские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту подделки документов Фальшивая медсправка о прохождении диспансеризации привела к возбуждению уголовного дела Следствием линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста мотовоза, подозреваемого в приобретении и использовании заведомо поддельного документа. В ходе предварительного следствия было установлено, что 60-летний уроженец Смоленской области, работая в должности машиниста мотовоза Вяземской механизированной дистанции по эксплуатации

Ещё пять жителей Смоленской области скончались от коронавируса Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области. На территории Смоленской области за минувшие сутки выявили еще 106 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 32 725 человек. 71 смолянин выздоровел за минувшие сутки. Общее число выздоровевших после коронавируса смолян достигло 30 608. Ещё пять смолян

Огонь уничтожил баню в смоленском поселке Батюшково Вечером 18 июня на улице Дачной в поселке Батюшково Гагаринского района произошел пожар на одном из участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяева протопили печь в бане и ушли заниматься хозяйственными делами в дом. О том, что в бане произошел пожар, им сообщили соседи, которые увидели возгорание. Они вызвали пожарных. К месту

Будем здоровы! Смоленская областная больница: будущее начинается сегодня. Где находится Смоленская областная клиническая больница и что собой представляет это лечебное учреждение, известно едва ли не всем смолянам. Многие проходили здесь лечение или навещали родных и знакомых, которым медработники СОКБ оказывали помощь в стенах клиники. В этом году учреждение отметит 78-летнюю годовщину со дня своего образования. Солидный возраст

Особая награда Спикер облдумы Игорь Ляхов получил медаль имени Ивана Бунина. 7 июня 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов удостоен медали имени великого русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья. Личный вклад Церемония вручения