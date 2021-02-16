У жительницы Брянска украли украшения на 165 тысяч рублей

Грабитель пробрался в частный дом черед окно.

У 54-летней жительницы Брянска похитили украшения стоимостью 165 тысяч рублей.

Как сообщает региональное УМВД, женщина вернулась с работы и увидела, что одно из оконных стекол в доме выставлено. Осмотревшись, она обнаружила пропажу шкатулки, в которой находилось 17 золотых и серебряных украшений.

В течение пяти дней полицейские установили личность вора. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Белых Берегов. Ранее он уже 12 раз привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Украшения полицейским удалось изъять.

Грабителю грозит до шести лет заключения. До суда он будет находиться в СИЗО.