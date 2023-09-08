Убийца брянского телеоператора не разжалобил суд

Брянский суд не изменил приговор брянцу, заказавшему в подъезде оператора телеканала. О этом рассказали в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Бежицкого районного суда Брянска в отношении 51-летнего мужчины. Вечером 9 мая прошлого года на лестничной площадке в подъезде дома на улице. Коммунальной пьяный обвиняемый ударил ножом в живот 49-летнего оператора телеканала. Потерпевший от кровопотери умер в больнице.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к 14 годам в колонии строгого режима, а также взыскал компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей.

Сторона защиты оспорила приговор в вышестоящей судебной инстанции. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобы отклонила.