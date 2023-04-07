Убийца из Стародуба не разжалобил суд

Убивший знакомого житель Стародуба не разжалобил апелляционный суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Стародубский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении 39-летнего жителя районного центра. 12 мая прошлого года во дворе дома 14 по улице Спортивной в городе Стародуба между пьяный фигурнат поссорился со знакомым. Обвиняемый избил приятеля, а также трижды окунул его голову в наполненную жидкими отходами металлическую емкость. От полученных травм потерпевший умер в больнице.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Осужденный посчитал наказание суровым и обжаловал его. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобу не удовлетворила.