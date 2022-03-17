Убийце-рецидивисту из Карачаевского района дали 12 лет тюрьмы

Мужчина признан виновным в трёх преступлениях.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя Карачевского района.

Предварительным следствием установлено, что в посёлке Согласие пьяный обвиняемый поссорился с мужчиной и несколько раз ударил его ножом в шею и живот. Потерпевший умер на месте. Второму мужчине он разрезал руку.

Кроме того, в деревне Грибовы Дворы обвиняемый поссорился с жителем и ударом кулака сломал ему челюсть.

Подсудимого приговорили к 12 годам в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.