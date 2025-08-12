Убийство жителя города Сельцо раскрыли брянские следователи
Убийство жителя города Сельцо раскрыли брянские следователи. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает ранее судимый за тяжкое преступление мужчина.
По версии правоохранителей, мужчина жил в городе Сельцо у своей сожительницы в квартире многоэтажки улице Куйбышева. Вечером 5 июня 2025 года они распивали там спиртное вместе со знакомым. Между мужчинами возник конфликт. Фигурнат ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.
