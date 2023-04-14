Город32

Убивший приятеля брянец не разжалобил суд

2023, 14 апреля 13:10 Происшествия
Убивший приятеля брянец не разжалобил суд
Источник фото

Жителю Брянска, зарезавшего друга, суд отказался смягчать наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

Володарский районный суд Брянска рассмотрел ходатайство 44-летнего осужденного исправительной колонии №1. Мужчина просил изменить ему вид исправительного учреждения: с колонии строгого режима на колонию-поселение.

В марте 2016 года пьяный фигурант напал на приятеля с ножом. Потерпевший умер от ранений в грудь и плечо. Суд приговорил брянца к 10 годам лишения свободы. 

Суд посчитал, что осужденный достаточных мер для возмещения вреда не принял и ходатайство не удовлетворил.

Читайте также
Брянские школьники нарисуют бойцов спецоперации для выставки
14 апреля 14:39
Брянские школьники нарисуют бойцов спецоперации для выставки
Меры безопасности усилят в Брянской области на Пасху и Радоницу
14 апреля 14:01
Меры безопасности усилят в Брянской области на Пасху и Радоницу
Восемь подозреваемых сбыте незарегистрированных лекарств брянцев взяли под стражу
14 апреля 13:42
Восемь подозреваемых сбыте незарегистрированных лекарств брянцев взяли под стражу
Брянские инспекторы задержали пьяную автоледи на Тихой улице
14 апреля 10:30
Брянские инспекторы задержали пьяную автоледи на Тихой улице

Новости регионов

12.04.2023 12:02
Временная переправа
Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья
12.04.2023 12:00
Поддержка одарённых детей
В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»
12.04.2023 11:59
С неформальным визитом
Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.
07.04.2023 10:40
Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля
10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе Смоленской области железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности движения. Обращаем внимание, что в период с 10:00 до 18:00 движение автотранспорта на переезде будет осуществляться по одной полосе. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.  

Актуальные темы

Лента новостей
Дополнительные комплексы ПВО появились в Брянской области
На дорогах
Три машины слетели с трассы в Навлинском районе
Общество
Почетный адвокат России назвал провокацией видеоролик с жительницами приграничного района Брянщины
Лента новостей
В Брянской области правоохранители пресекли канал сбыта незарегистрированных лекарств
Политика
Брянские эксперты оценили необходимость смены кадров в муниципальных администрациях

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

 «РТК-Солар» представил Solar NGFW – импортонезависимый межсетевой экран для настоящего Enterprise
 «РТК-Солар» представил Solar NGFW – импортонезависимый межсетевой экран для настоящего Enterprise

13 апреля 2023 года. Москва. «РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для комплексной защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям надежную, масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур от Solar JSOC, контроль приложений, удобство установки, настройки, управления и обновления межсетевого экрана.

Более 40  км пути отремонтируют железнодорожники в Брянской области во время ремонтно-путевой кампании 2023 года
Более 40  км пути отремонтируют железнодорожники в Брянской области во время ремонтно-путевой кампании 2023 года

На Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой в Брянской области планируется отремонтировать 40,6 км пути. Наиболее протяженные участки: Немолодва – Жудилово – Рассуха  (12,8 км), Сельцо – Ржаница – Тросна (11,9 км).

В Брянскэнерго стартовал месячник по благоустройству
В Брянскэнерго стартовал месячник по благоустройству

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» стартовал месячник по благоустройству. Он проходит во всех подразделениях филиала с 7 по 28 апреля.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.