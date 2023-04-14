Убивший приятеля брянец не разжалобил суд

Жителю Брянска, зарезавшего друга, суд отказался смягчать наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрел ходатайство 44-летнего осужденного исправительной колонии №1. Мужчина просил изменить ему вид исправительного учреждения: с колонии строгого режима на колонию-поселение.

В марте 2016 года пьяный фигурант напал на приятеля с ножом. Потерпевший умер от ранений в грудь и плечо. Суд приговорил брянца к 10 годам лишения свободы.

Суд посчитал, что осужденный достаточных мер для возмещения вреда не принял и ходатайство не удовлетворил.