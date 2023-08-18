52-летняя участница банды незаконных банкиров из Брянска получила условный срок и штраф в миллион рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянск рассмотрел уголовное дело о незаконной банковской деятельности, подделке документов и образование фирм через подставных лиц. На скамье подсудимых оказалась 52-летняя жительница областного центра.

Женщина с 2015 года входила в преступную группу. Ее члены через подконтрольные им юридические лица в офисах обналичивали деньги и их инкассирование клиентам. За каждую операцию взималась комиссия не менее 4 %. Незаконный доход превысил 10 млн рублей. Для обналичивания денег члены группы изготовили свыше 3 тысяч поддельных платежных поручений.

Фигурантка заключила досудебное соглашения о сотрудничестве. Суд назначил ей условное наказание и штраф в миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.