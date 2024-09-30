Участника экстремистской организации брянский суд отправил в колонию

Участника запрещенной экстремистской организации брянский суд отправил в колонию на два года. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об участие в деятельности экстремистской организации. Приговор выслушал житель областного центра.

В 2019-2023 годах фигурант участвовал в деятельности межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси», признанного судом экстремистским и запрещённым на территории России. Мужчина посещал собрания, где обсуждались вопросы воспрепятствования деятельности госорганов, а также привлекал новых участников.

Суд отправил виновного на два года колонию общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу.