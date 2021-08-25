Участники разбойного нападения на банк в Почепе пытались доказать невиновность

Апелляционные жалобы рассмотрел Брянский областной суд.
Брянский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы четырех жителей Почепа. Ранее районный суд признал их виновными в разбое лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Как сообщает региональная прокуратура, 11 февраля 2020 года четверо жителей Почепа ворвались в операционный офис отделения банка, рассчитывая украсть более 2,5 миллиона рублей. Организатор заранее разработал план нападения и распределил роли между его участниками.
Их соучастница, находившаяся в отделении, передала по телефону условный сигнал о начале нападения. Один из злоумышленников в камуфляже и маске с дымовой шашкой в руках ворвался в банк, требуя деньги, напал на сотрудницу банка, однако та смогла вырваться и выбежать на улицу. Опасаясь задержания, злоумышленники скрылись с места преступления на машине.
С приговором Почепского районного суда участники преступной группы не согласились. Они ссылались на недоказанность вины, отсутствие предварительного сговора и несогласие с инкриминируемой статьей.
Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда оставила приговоры без изменений. В зависимости от роли участия в преступлении жители Почепа получили от 3 до 11 лет колонии общего, строгого и особо строгого режима.
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