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Движение по новому мосту открыли в Почепе

2024, 29 февраля 13:25 Общество
Движение по новому мосту открыли в Почепе
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Движение по новому временному мосту через Судость открыли в Почепе. Об это сообщили в региональном управлении автодорог.  

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Почепе стартовал капремонт моста через реку Судость на улице Ленина. Первым этапом подрядная организация ООО «Мостремстрой» возвела временный мост. работы на нём полностью завершились и накануне проехали первые машины. 

Старый мост через Судость уже перекрыли. Специалисты занялись переносом коммуникаций. Фактически на месте старого построят новое сооружение.

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