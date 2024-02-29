Движение по новому мосту открыли в Почепе

Движение по новому временному мосту через Судость открыли в Почепе. Об это сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Почепе стартовал капремонт моста через реку Судость на улице Ленина. Первым этапом подрядная организация ООО «Мостремстрой» возвела временный мост. работы на нём полностью завершились и накануне проехали первые машины.

Старый мост через Судость уже перекрыли. Специалисты занялись переносом коммуникаций. Фактически на месте старого построят новое сооружение.