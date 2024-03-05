16 придомовых территорий затоплены в Почепе из-за подъёма воды в реках. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным Брянского Гидрометцентра, на реках области за сутки уровень воды поднялся от 9 до 13 см. Выше уровня пойменных значений вода на реке Болва в Брянске и Судость в Погаре.

На 4 марта затоплены 16 придомовых территорий в Почепе и два участка грунтовых дорог: в Рогнединском районе к деревне Барановка и в Мглинском районе к селу Католино.

На 5 марта новых затоплений не прогнозируется, уточнили в ведомстве.