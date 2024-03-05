16 придомовых территорий затоплены в Почепе
16 придомовых территорий затоплены в Почепе из-за подъёма воды в реках. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным Брянского Гидрометцентра, на реках области за сутки уровень воды поднялся от 9 до 13 см. Выше уровня пойменных значений вода на реке Болва в Брянске и Судость в Погаре.
На 4 марта затоплены 16 придомовых территорий в Почепе и два участка грунтовых дорог: в Рогнединском районе к деревне Барановка и в Мглинском районе к селу Католино.
На 5 марта новых затоплений не прогнозируется, уточнили в ведомстве.
Читайте также
Новости регионов
Под плёнкой
Для садоводов и огородников, особенно в разгар дачного сезона, полиэтиленовая планка – это продукт стратегический. Поэтому новость о том, что в Смоленской области запущено уникальное производство полиэтиленовых плёнок, не может не радовать. Компания «Полимер» завершила реализацию инвестиционного проекта в рамках соглашения с правительством Смоленской области. Благодаря этому построены здания, склады и электроподстанция нового комплекса «Полимер‑2», что увеличило производственную мощность предприятия со 180 до 230 тонн в сутки. Кроме того,
Меняют жизнь к лучшему
Итоги реализации нацпроектов в регионе В Смоленской области продолжается реализация национальных проектов, которые затрагивают различные сферы жизни смолян. Причём эти изменения происходят не только в областном центре, но и на периферии. Завершение строительства школы на 1100 мест в Соловьиной роще, поликлиники в Королёвке и ФОКа в Сычёвке, старт работ по возведению онкологического диспансера и переселение почти 900 человек из аварийного жилья… – это далеко не всё, что за последнее время было построено