Подростка из Почепа подозревают в угоне мопеда

Полицейские задержали подростка из Почепа, подозреваемого в угоне мопеда из гаража. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В Почепа сотрудники Госавтоинспекции заметили двух парней на мопеде. Заметив полицейских они попытались скрыться. После непродолжительной погони юноши бросили транспорт и убежали в лесополосу. Но правоохранители их задержали.

За рулём мопеда был 17-летний житель Почепа. Он рассказал, что гуляя с приятелем после изрядной дозы спиртного он заметили открытый гараж. Там был мопед марки «Альфа» с ключами в замке зажигания. Парень решил прокатиться вместе с другом.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне.