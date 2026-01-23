Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Пять брянских браконьеров получили условное наказание за убийство косуль

2026, 23 января 11:36
Пять брянских браконьеров получили условное наказание за убийство косуль. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о незаконной охоте. Приговор выслушали пять жителей города Клинцы и Клинцовского района.

В феврале 2024 года сообщники приехали в охотничьи угодья на территории Злынковского района. Они убили четырёх косуль. Автомобиль браконьеров «УАЗ Патриот» на трассе задержали сотрудники ДПС. Туши застреленных животных полицейские изъяли.

Суд приговорил виновных к условному лишению свободы и запретил заниматься охотничьей деятельностью на два с половиной года. Автомобиль, пять охотничьих гладкоствольных ружей с патронташами и 153 патронами 12 калибра были конфискованы.

Решение не вступило в законную силу.

